Datenschutz sorgt erneut für Ärger in Gemeinden

Was tun mit Videokameras?

Schwer zu schaffen macht den heimischen Ortschefs seit den verschärften Regelungen auch das Thema Videoüberwachung: „Eigentlich ist es ja so, dass nur dort gefilmt werden darf, wo bereits etwas passiert ist. Was nun also tun mit den Kameras auf den Hauptplätzen, Müllsammelstellen oder Kindergärten, die präventiv wirken sollen?“, erzählt Ozimic von den Sorgen der Verantwortungsträger.