Capri Sonne lässt den Hirschen strahlen

Das macht die Sache aber dennoch nicht Leichter. Denn während der Arbeiten, die seit September 2018 auf Hochtouren laufen, ist man nun auf vier Zisternen und sechs Latrinen aus dem Mittelalter, sowie Tonscherben aus der Römerzeit gestoßen. „Diese Funde müssen bevor sie geborgen genau dokumentiert werden, was wiederum Zeit raubt. Wenn die Behörden vom Altstadtamt bis zum Bundesdenkmalamt nicht so kooperativ wären, wären wir vermutlich schon verzweifelt“, so Pessl.