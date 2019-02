Randalierer wollte Polizist Pistole entreißen

Polizist am Knie verletzt

Der Griff nach der Dienstwaffe führte zur Festnahme. Weil die Beamten seit geraumer Zeit Sicherungen haben, die das Herausziehen der Pistole verhindern sollen, misslang die Aktion. Beim Gerangel danach wurde ein Polizist am Knie verletzt. Der 21-Jährige machte bei seiner Einvernahme keine Angaben und wurde in eine Justizanstalt gebracht.