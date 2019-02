„Super Mario Bros.“ für Rekordpreis versteigert

Die bereits am 6. Februar versteigerte „sticker sealed“ Kopie des Videospiels präsentierte sich demnach in einem nahezu perfekten Erhaltungszustand, was laut Wata-Games-Mitgründer Kenneth Throwser äußerst rar ist: „Nicht nur, dass alle mit einem NES-Aufkleber versiegelten Spiele extrem selten sind; weil sie nicht in Schrumpffolie versiegelt wurden, weisen sie in der Regel nach mehr als 30 Jahren auch einen erheblichen Verschleiß auf“, erläuterte er. Gleich mehrere Sammler schlossen sich deshalb zusammen, um das super seltene und super erhaltene Spiel zu kaufen, darunter auch Zac Gieg, Eigentümer von „Just Press Play Video Games“ in Lancaster, Pennsylvania.