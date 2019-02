„Freiheitliche sollen sich an Kickl wenden“

Um 14 Prozent soll die Kriminalitätsrate laut Otzelberger zuletzt in St. Pölten in die Höhe geschnellt sein. „Die behauptete Steigerung vom letzten Jahr ist die Steigerung der Anzeigen im ersten Halbjahr 2018. Die Endauswertung für das gesamte Jahr liegt noch nicht vor. Betrachtet man die letzte verfügbare vollständige Kriminalitätsstatistik von 2017, sieht man einen Rückgang von 7,8 Prozent bei den angezeigten Fällen sowie ein Plus von 11,6% bei der Aufklärungsquote“, erklärt SP-Sprecher Harald Ludwig. Zudem sei St. Pölten nach wie vor eine sichere Stadt.