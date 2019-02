Schranne wird zum Markt für Politiker

Der traditionelle Wochenmarkt vor der Andräkirche mutiert vor dem 10. März zum Jagdrevier für die Stadtpolitik: Am Donnerstag pirschten sich gleich fünf Parteien gleichzeitig an potenzielle Wähler an. Als Köder wurden Einkaufssackerl, Eiskratzer und passend zum Valentinstag jede Mengen Blumen ausgelegt.