Vom China-Restaurant zum Mond mit Jun Yang

Kulturelle Klischees

Was ist „typisch“ für China? Was für Österreich? Beeinflussen diese Klischees, wie Yang arbeitet? Wie er wahrgenommen wird? Muss er also Wiener Schnitzel mit Stäbchen essen, um als authentisch zu gelten? Mit Fragen wie diesen jongliert Yang – weithin sichtbar prangt sein Name in leuchtenden Schriftzeichen an der Fassade des Kunsthauses: Egomanische Eigenwerbung oder Zeichen einer kulturellen Einverleibung? Denn auch das ist ein Klischee: Die Chinesen kommen und übernehmen alles!