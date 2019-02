Schneesicherheit und ein Slopefood-Festival

Wer während seines Aufenthaltes in einem der 20 Butlerbetriebe nächtigt, darf sich über ein exklusives Butler-Programm freuen. Ein echtes Programm-Highlight im Skifrühling ist das „Early Morning Skiing“, jeweils dienstags und donnerstags ab 7.30 Uhr. Eineinhalb Stunden hat man die frisch präparierten Pisten ganz für sich alleine und darf sich anschließend mit dem Pistenbutler bei einem gemütlichen Frühstück in der urigen AlmZeit-Hütte auf knapp 2.000 Meter stärken. So genial schwingt man eben nur auf der Turracher Höhe in und durch den Tag.