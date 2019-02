Ab Juli Geschäftsführerin der ARGE Heumilch

Wer Christiane Mösl sieht, glaubt im ersten Moment nicht an eine ausgewiesene Milch-Spezialistin. Wenn die Marketing-Dame, gern fein herausgeputzt, beim „großen Braunen mit a bisserl warmer Milch“ über Heumilch erzählt, ändert sich das schlagartig. Die Seekirchnerin (45) hat Erfahrung: Schon als Kind fuhr sie lieber mit dem Milch-Lastwagen mit, als in den Kindergarten zu gehen. Und die Affinität zum Kuhprodukt hielt an: Lange Jahre arbeitete sie für die Tirol Milch an der Marke „Latella“ mit. 2010 der Wechsel zur ARGE Heumilch. „Als Zigeuner der Heumilch“, wie sich Mösl selbst nennt, baute sie das Deutschland-Geschäft in zwei Jahren auf 55 Prozent des Heu-Milchvolumens aus.