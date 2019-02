Nach Kasper-Fauxpas: Geht’s 2026 um Olympia-Gold?

Aare dabei

Bei der schwedischen Bewerbung ist auch Åre dabei. Hier würden die alpinen Ski-Medaillen vergeben werden. Der gestrige Tag, an dem das Olympia-Team in Åre die Werbetrommel rührte, war keine echte Werbung. Strömender Regen verwandelte die Straßen im Dorf in kleine Bäche, der starke Wind zerstörte fast die Fan- und Presse-Zelte. An ein faires Rennen wäre (neuerlich) nicht zu denken gewesen. Die Entscheidung, ob Olympia-Gold 2026 in Åre vergeben wird, fällt am 24. Juni in Lausanne.