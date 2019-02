Häftlinge sammelten Spenden für Clowndoctors

Vor einigen Jahren wurde die Aktion vom damaligen Anstaltsleiter und Häftlingen ins Leben gerufen: Spenden sammeln für Hilfsorganisationen! Auch in diesem Jahr war es wieder soweit. Ein Insasse klopfte innerhalb von drei Wochen an jede einzelne Zellentür, um Geld in die Spendenbox zu bekommen. Aber warum? „Uns geht es hier nicht so gut, wie viele in der Bevölkerung meinen. Aber wir wissen, dass es da draußen ganz viele gibt, denen es viel schlechter geht, die völlig unverschuldet in eine schlimme Situation geraten sind. Und ihnen wollen wir helfen“, erzählt Häftling Karl.