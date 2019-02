Das sind Österreichs mächtigste Wirtschaftsbosse

Im Zuge der Studie im Auftrag des „Industriemagazins“ wurde auf die Daten des Firmenbuchs, der Privatstiftungen und anderer Netzwerke zugegriffen. Dass die Plätze eins und drei an Banker gehen, sei kein Zufall, heißt es. Diese seien eben überdurchschnittlich stark über ihre Funktionen in Aufsichtsräten von Industrieunternehmen, in Forschungseinrichtungen und Vereinen engagiert.