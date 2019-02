Bestand der Kaiseradler heuer leicht angestiegen

Seit 1999 brüten die Tiere wieder in Österreich

Im 19. und 20. Jahrhundert wurde die Kaiseradlerpopulation aufgrund der Verfolgung durch den Menschen auf wenige Paare reduziert. Dass sie wieder wächst, sei den Schutzbemühungen im späten 20. Jahrhundert zu verdanken, hieß es in der Aussendung der NGOs am Montag. Seit 1999 brütet der Kaiseradler auch wieder in Österreich. Dennoch stelle die illegale Greifvogelverfolgung nach wie vor die Todesursache Nummer Eins bei jungen Kaiseradlern dar.