Friska Viljor: Mit einer Trennung zum Comeback

Seht ihr Friska Viljor an sich jetzt in einem anderen Licht? Hat sich die Bedeutung der Band und der Musik für euch nach den Ereignissen verändert?

Sveningsson: Für mich ist jetzt alles entspannter, ich lege mir keinen Druck mehr auf. Wir sind jetzt offener für alles als je zuvor und das gilt auch für unsere Kommunikation. Für mich hat sich eigentlich alles zum Positiven verändert.

Johansson: Unseren Proberaum haben sie abgerissen, auch in diesem Bereich ist es wie ein Neustart für uns. Wir waren dort ungefähr acht Jahre und sie haben den ganzen Block abgerissen. Wir bauen gerade ein neues Studio, können uns dort aber nicht mehr 24/7 darin aufhalten. Wir sind jetzt eher auf unsere Zimmer daheim angewiesen.

Sveningsson: Bei mir daheim haben wir das meiste von „Broken“ aufgenommen. Das war wirklich nett, denn du wachst in der Früh auf, klingst furchtbar zerkratzt und machst gleich einen Song. Das geht mit einem Sprung ums Eck. Wir waren musikalisch total frei, konnten Bass oder Gitarre spielen, ohne auf irgendjemanden Rücksicht zu nehmen.

Johansson: Wir haben auch mal von einer Idee 35 Takes eingespielt und es war okay. Das machst du nicht, wenn dauernd jemand darauf achtet, was du tust. Es hat also schon auch seine Vorteile. Wir müssen jetzt nur noch ein System finden, wie wir am Geschicktesten gemeinsam kreativ sein können.

Sveningsson: Bei mir daheim geht das am ehesten, denn ich habe die Kinder nur alle zwei Wochen.