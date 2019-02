Erfolgreiche Suche nach der Familie

Eine erfreuliche Nachricht erreichte die Redaktion: Nach fünf Monaten in Ungewissheit hat der Thüringer Peter Zierfuß nun die Sicherheit, dass er nach einem Inferno am Campingplatz in Abersee das Leben eines kleinen Mädchens gerettet hat. Die „Krone“ half bei der Suche nach der Familie – und war erfolgreich.