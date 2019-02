Ski Freestyle: Gram im Halfpipe-Finale WM-Siebente

Ergebnisse der Ski-Freestyle-WM in Park City (USA) vom Samstag:

Halfpipe Damen: 1. Kelly Sildaru (EST) 95,00 - 2. Cassie Sharpe (CAN) 94,40 - 3. Brita Sigourney (USA) 90,60. Weiter: 7. Elisabeth Gram (AUT) 74,80

Halfpipe Herren: 1. Aaron Blunck (USA) 94,20 - 2. Kevin Rolland (FRA) 93,80 - 3. Noah Bowman (CAN) 91,60.

In der Qualifikation out: 14. Andreas Gohl (AUT) 73,80 - 23. Marco Ladner (AUT) 24,80