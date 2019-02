Schlierenzauer: „War keine einfache Zeit für mich“

Neue Chance

Am Sonntag (16.15 Uhr) gilt es die Leistung im Einzel zu bestätigen. „Ich versuche, dass ich da weitermache, wo ich heute aufgehört habe“, so Schlierenzauer. In Lahti benötige man aber auch immer Windglück. „Es ist eine schwierige Schanze von den Bedingungen her, ich werde auf mich schauen und am Ende des Tages wird man sehen, wo ich liege“, verlautete der ÖSV-Athlet. Den Erfolg am Samstag genoss er so richtig: „Alles in allem ist es schon sehr schön, wenn man wieder ganz oben stehen darf.“