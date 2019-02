Eine neue Schul-Brücke in Altenpflege-Berufe kommt

Soziales und Gesundheit wird vertieft

In sieben der 15 Schulen gibt es schon jetzt den Ausbildungsschwerpunkt Gesundheit und soziale Berufe, den aktuell circa 150 Schülerinnen und Schüler wählen. Er wird ab 2020 so vertieft, dass nach drei Jahren der Abschluss der Heimhilfe und der „Unterstützung in der Basisversorgung“ möglich wird.