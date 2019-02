Streit im Sozialbereich: Nun drohen erste Streiks

35-Stunden-Woche gefordert

Und das ist noch nicht einmal der größte Knackpunkt bei den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen für österreichweit mehr als 100.000 Beschäftigte in diesem Bereich (davon gut 20.000 in der Steiermark). Noch schärfer diskutiert wird die gewerkschaftliche Forderung nach einer 35-Stunden-Woche. „Dann könnten viel mehr Vollzeit arbeiten. Und jene in Teilzeit (etwa zwei Drittel aller Beschäftigten, Anm.) würden ihre Stunden behalten und mehr verdienen“, meint Lamprecht, der bei den Verhandlungen in Wien mit am Tisch sitzt.