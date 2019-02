38 Stiche: Verdächtiger nicht zurechnungsfähig?

„Islamistischer Fundamentalist“

Am 8. Jänner hatte Senol D. in der gemeinsamen Wohnung in Amstetten mutmaßlich zu einem Messer gegriffen und in einem regelrechten „Overkill“ seine Ehefrau getötet. Der Verdächtige war in der Nachbarschaft in der Vergangenheit immer wieder negativ aufgefallen und hatte für Unruhe gesorgt, mit radikalem Verhalten seine Mitmenschen belästigt und wollte diese zum Islam bekehren. Er gilt als „islamistischer Fundamentalist“.