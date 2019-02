Bruchpilot (44) vom Wolfgangsee ist untergetaucht

Er dürfte gute Nerven haben, aber die braucht man wohl auch als Kunstflieger: Seit 6 Uhr früh saß Richard St. (44) am Dienstag wieder in seiner Autofirma in Gunskirchen hinter dem Schreibtisch, wirkt ziemlich „cool“ und gelassen, sagte zur „Krone“ nur: „Bei mir läutet schon den ganzen Tag das Telefon. Ich will und brauche keine Interviews geben. Das interessiert mich einfach nicht.“ Nur eine einzige Mini-Stellungnahme lässt sich der Bruchpilot zu der spektakulären Notlandung im Wolfgangsee entlocken. Er hatte, wie berichtet, mit dem linken Flügel die Wasseroberfläche gestreift. „Ich hab irgendwie versucht, oben zu bleiben, und nicht mit der Nase des Fliegers in den See einzutauchen“, so Richard St. zur „Krone“.