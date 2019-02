ManCity schlägt Arsenal - auch ManUnited gewinnt!

Manchester City ist nach der 1:2-Niederlage bei Newcastle United auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die „Citizens“ setzten sich am Sonntag im Schlager der 25. Premier-League-Runde vor eigenem Publikum gegen Arsenal 3:1 durch und rückten damit in der Tabelle zumindest für einen Tag bis auf zwei Punkte an Leader Liverpool heran. Die „Reds“ gastieren am Montag beim Arnautovic-Klub West Ham.