Porsche-Paar gab sich im kleinen Kreis das Ja-Wort

Für so ein Promi-Paar machte sogar Stadtchef Harry Preuner kurz vor seinem Wahlauftakt eine Vollbremsung und leitete höchstpersönlich die Zeremonie im engsten Familienkreis. „Ein ausdrücklicher Wunsch vom Brautpaar, den ich gerne erfüllte.“ Na ja, und dem Image kann’ s so knapp vor der Wahl wohl auch nicht Schaden. Die frischgebackene Frau Porsche darf ihn aber so oder so noch nicht seine Stimme geben. Die Stuttgarterin ist erst seit Freitag Salzburgerin und darf aufgrund der Stichtagsregelung am 10. März noch nicht wählen