Illegale Prostitution: In 20 Sekunden zum Sextreff

Liebesdienste im Hotel

Die Masche ist nicht neu: Die illegale Sex-Arbeit wurde in den vergangenen Monaten und Jahren zunehmend in mehr oder weniger private Räumlichkeiten zurückgedrängt – nicht zuletzt aufgrund des erhöhten Polizeidrucks und der gesetzlichen Änderungen (etwa die Einführung der Freier-Bestrafung). Nicht selten mieten sich Prostituierte über allseits bekannte Privatzimmer-Plattformen im Web ihre Arbeitsstätten an. Ein weiterer Trend, der zuletzt immer wieder zu beobachten war: illegale Sex-Treffs in Hotels! Die Frauen checken teils in Vier-Sterne-Häuser als ganz normale Gäste ein und locken ihre Kunden folglich aufs Zimmer.