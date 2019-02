Venezuela: Massenkundgebungen auf beiden Seiten

Mit neuen Massenkundgebungen will die Opposition in Venezuela am Samstag Staatschef Nicolas Maduro zur Machtübergabe drängen. „Mit der Unterstützung der internationalen Gemeinschaften gehen wir gemeinsam auf die Straße“, schrieb der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido wenige Stunden vor Beginn der Demonstrationen auf Twitter. Hunderttausende Anhänger Guaidos zogen am Nachmittag durch die Straßen von Caracas.