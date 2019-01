Venezuela: 35-Jähriger erklärt sich zum Staatschef

Polit-Beben in Venezuela: Der Präsident des entmachteten Parlaments, Juan Guaido, hat sich zum Staatschef erklärt. „Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interimspräsident von Venezuela zu übernehmen“, sagte Guaido bei einer Großkundgebung am Mittwoch in der Hauptstadt Caracas. Unmittelbar darauf teilte US-Präsident Donald Trump mit, den 35-Jährigen als Übergangspräsident anzuerkennen. Die Ära des umstrittenen Nicolas Maduro an der Spitze des südamerikanischen Krisenlandes könnte damit jäh zu Ende gehen.