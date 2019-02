Dennis Novak gleicht zum 1:1 aus

In seinem sechsten Länderkampf für Österreich hat Novak damit seine Bilanz auf 5:2-Siege verbessert und unter Beweis gestellt, dass er in Davis-Cup-Atmosphäre seine besten Leistungen abrufen kann. Der Sieg war auch für die Fortsetzung des Länderkampfs um den Aufstieg in das Finalturnier der besten 18 Nationen im November enorm wichtig, denn ein 0:2 wäre am Samstag nur schwer aufzuholen gewesen.