Beamte und EU befeuern Staatskosten für Pensionen

Insgesamt hat der Bund im Vorjahr 78 Milliarden Euro ausgegeben und 76,9 Milliarden Euro eingenommen - bleibt also ein Minus im Bundeshaushalt von 1,1 Milliarden Euro. Die gemeinsamen Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind mit vier Prozent (auf 88,2 Milliarden Euro) fast doppelt so stark wie erwartet (2,2 Prozent) gestiegen. Ein Drittel dieser Einnahmen geht an Länder und Gemeinden, zwei Drittel bleiben beim Bund. Deutlich gewachsen sind auch andere Einnahmequellen des Bundes - etwa im Sozialbereich (die Dotierung des Pflegefonds) oder Justiz (Gerichtsgebühren). Weniger Geld gab es im Vorjahr für den Familienlastenausgleichsfonds (minus 115 Millionen Euro), weil hier die Arbeitgeberbeiträge gesenkt wurden.