Betrunkene Deutsche stahlen in Sölden teure Ski

Erheblich alkoholisiert seien die beiden Deutschen (24) gewesen, als sie am Mittwoch Abend ein Lokal in Sölden verließen. Wie sie später angaben, seien ihre Skier nicht mehr auffindbar gewesen - also schnappten die Männer kurzerhand die beiden letzten verbliebenen Ski, die am noch am Ständer lehnten. Danach wollten sie sich mit dem Skibus auf den Weg nach Ötz machen.