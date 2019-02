Ein Heimspiel für „Hansito“

1988 kam „Hansito“ zur Welt – er besitzt neben dem chilenischen auch den österreichischen Pass. „Für mich ist der Davis Cup in Salzburg natürlich etwas ganz Spezielles. Und wir haben eine gute Möglichkeit, in die Weltgruppe zu kommen“, ist sich der 31-Jährige, der gut Deutsch spricht, sicher. Seit 2008 gehört er Chiles Davis Cup-Team an. Er könnte im Doppel (wohl mit Nicolas Jarry) das Zünglein an der Waage sein. Gestern schlugen die beiden schon in der Salzburgarena ein.