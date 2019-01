Pinzgauer soll bewusst Schranken beschädigt haben

Die Polizei hat einen Verdächtigen ausgeforscht, der am 12. Jänner zwei Lawinenschranken an der B99 in Tweng im Lungau absichtlich beschädigt haben soll, um die Straße weiter befahren zu können. Der 47-jährige Pinzgauer sei zu dem Vorwurf nicht geständig, er werde aber von Zeugen belastet.