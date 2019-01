Tag für Tag im Einsatz für Tirols Sicherheit

Zusammenarbeit der Organisationen sehr gut

Aber auch abseits von Großereignissen funktioniert die Zusammenarbeit der Organisationen sehr gut. In vielen der 279 Gemeinden in Tirol hat es im Vorjahr Katastrophenereignisse gegeben: Von Muren und Felsstürzen bis zum Hochwasser in Osttirol. Und auch heuer waren die Einsatzkräfte aufgrund der enormen Schneemassen zu Beginn des Jahres bereits gefordert. Eine hundertprozentige Sicherheit wird es in einem Gebirgsland wie Tirol nie geben, heißt es von den Experten. Aber es werde von allen Seiten bestmöglich an der Sicherheit gearbeitet. So gibt es etwa über 40.000 Schutzbauwerke, zahlreiche Projekte der Wildbach- und Lawinenverbauung und über 100 Galerien zum Schutz der Verkehrsinfrastruktur im Landesstraßennetz. Passiert trotz dieser Maßnahmen etwas, wird mit vereinten Kräften an der Bewältigung gearbeitet. Unbezahlbar ist dabei der Einsatz der vielen Freiwilligen Helfer.