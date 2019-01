AK-Wahl wird Stimmungstest für die Sozialpolitik

In Salzburg sieht die Sache etwas anders aus. Den zuletzt erreichten historischen Bestwert von 69,5 Prozent zu halten, wird für die sozialdemokratischen Gewerkschafter mit Peter Eder als neuem Mann an der Spitze nicht ganz einfach werden. Österreichweit holten die sozialdemokratischen Gewerkschafter unter dem ehemaligen AK-Präsidenten Rudolf Kaske vor fünf Jahren 57,2 Prozent. Nun sitzt seine Nachfolgerin Renate Anderl am Steuer, die - nicht zuletzt wegen der türkis-blauen Regierung - auf einen Zugewinn in den Bundesländern hofft.