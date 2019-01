Warum nur? Tod zweier Teenager macht fassungslos

Zwei 17-Jährige in Untersuchungshaft

Wenig später hieß es dann, die Buben seien von zwei 17-Jährigen auf das Gleis gestoßen worden. Nach stundenlangem Verhör durch einen Ermittlungsrichter wurde am Sonntag Haftbefehl gegen die beiden Deutschen erlassen. Diese verbleiben nun in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet auf Totschlag, die Staatsanwaltschaft wirft den zwei Verdächtigen Vorsatz vor. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge hätten die beiden 17-Jährigen billigend in Kauf genommen, dass ihre Kontrahenten von einem herannahenden Zug erfasst werden, sagte Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke am Montag.