Zwei Jugendliche von S-Bahn überrollt und getötet

Dramatisches Ende einer Schlägerei unter Jugendlichen: Drei junge Männer waren in der Nacht auf Samstag auf einem Bahnsteig im deutschen Nürnberg in einen Streit mit anderen Jugendlichen verwickelt, alle drei stürzten dabei aufs Gleis. Zwei Jugendliche wurden von einer S-Bahn überfahren und getötet, der dritte Beteiligte konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach ersten Erkenntnissen habe ein „völlig nichtiger Anlass“ zu dem Streit zwischen mindestens fünf Jugendlichen geführt, wie ein Polizeisprecher erklärte.