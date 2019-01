Ende verkündet: Sprechchöre für König Aksel

Nächstes Jahr Jubiläum

Svindal wählte Kitzbühel für das offizielle Karriere-Ende, „weil der Skisport hier zu Hause ist“. Was auch dieses Hahnenkamm-Wochenende wieder eindrucksvoll bestätigt hat. Mit den 21.000 Fans am Sonntag erreichte die (offizielle) Zuschauerzahl 85.000 - über die Schallmauer von 90.000 kam man in diesem Jahr nicht. Trotz der mutigen Programm-Änderung, die das Wetter austrickste. Und für die Schallmauer wäre das 80. Jubiläum im nächsten Jahr ja ideal.