Russischer Kampfbomber beim Landeanflug zerschellt

Beim Absturz eines Langstreckenbombers in Nordrussland kamen vor wenigen Tagen drei von vier Besatzungsmitgliedern ums Leben. Die Maschine des Typs Tupolew Tu-22M3 war laut offiziellen Informationen aus Moskau beim Landeanflug in eine Schneeböe geraten und auf der Landebahn zerschellt. Jetzt ist ein Video in sozialen Netzwerken aufgetaucht (siehe oben), das den dramatischen Absturz in aller Deutlichkeit zeigt.