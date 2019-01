Hunderte Tote nach Schlammlawine befürchtet

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien wird befürchtet, dass bei dem Unglück wohl Hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg bis Sonntag auf 34. Laut Angaben der Feuerwehr vom Samstag konnten 23 Menschen verletzt geborgen werden. Sie werden in Spitälern behandelt. Hunderte Menschen werden noch immer vermisst. Experten befürchten indes, dass ein weiterer Damm brechen könnte.