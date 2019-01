Model Bar Refaeli moderiert den 64. Song Contest

Bereits seit Oktober fest steht das Motto der heurigen ESC-Ausgabe, für die 42 Länder - inklusive Österreich - im Expo Centre Tel Avivs zusammenkommen: „Dare to Dream“ („Das Träumen wagen“ respektive „Trau dich zu träumen“). Dank des Triumphs beim ESC 2018 in Lissabon durch Netta Barzilai mit „Toy“ wird Israel das musikalische Großevent heuer zum bereits dritten Mal in seiner Geschichte ausrichten. So gehen die beiden Halbfinale am 14. und 16. Mai über die Bühne, das große Finale am 18. Mai.