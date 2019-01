Hürden-Ass Bendrat:„Limit macht mir keinen Stress“

Für den Startplatz bei der Hallen-EM im März sind über 60 m Hürden 8,24 Sekunden nötig. Keine große Sache für Stephanie Bendrat, die diese Distanz im Vorjahr in Linz bereits in 8,02 bewältigt hat. In die Richtung will die 27-jährige Salzburgerin mit Trainings-Wohnsitz im deutschen Leichtathletik-Zentrum Wattenscheid wieder - und noch darüber hinaus. Oder besser darunter. Denn am Ende der Hallensaison soll bei ihrer Bestmarke die Sieben vorne prangen.