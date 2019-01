EU-Kommission nimmt auch Familienbonus ins Visier

Das ist fast vier Jahre her, und seitdem kocht die von den Kurz-Strategen wohlkalkulierte Debatte immer wieder hoch. Seit Jänner ist die Kürzung für EU-Länder mit niedrigerer Kaufkraft in Kraft - und nun wurde das nächste Kapitel aufgeschlagen: Am Donnerstag eröffnete die EU-Kommission deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich.