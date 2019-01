Job-Tech als Startschuss zur Karriere

Und so läuft die Job-Tech ab: Die Schüler können in direkten Kontakt mit Personalmanagern steirischer Top-Unternehmen treten, die Unternehmen lassen hinter die Kulissen blicken, renommierte Ausbildungsstätten der steirischen Hochschullandschaft zeigen alle Möglichkeiten zum Erklimmen der Karriereleiter und im Boxen-Erlebnisbereich ist Hand anlegen angesagt. Bei insgesamt drei Vortragsforen erfahren die Jugendlichen alles zur Karriere in der Technik und Rennfeeling pur ist zum Abschluss bei beeindruckenden Showfahrten auf dem Red Bull Ring angesagt.