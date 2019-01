Das letzte Kapitel im Drama um den kleinen Julen

Notfallteam betreut geschockte Eltern

„Wir gehen nicht ohne den Buben“, sagte Julian Diaz, Sprecher der Zivilgarde, in die Kameras. Eine Ansage an die Eltern, aber auch an die Zweifler. Denn seit dem mutmaßlichen Sturz in den Schacht hat es von Julen kein Lebenszeichen gegeben. Der Vater, der am Sonntag vor einer Woche gerade eine Paella zubereiten wollte, als Julen in den Schacht gestürzt sein soll, wird rund um die Uhr von einem psychologischen Notfallteam betreut. „Niemand kann sich in die Haut der Eltern hineinversetzen“, fügt der Zivilgarde-Beamte hinzu.