Retter optimistisch: „Wir gehen nicht ohne Julen“

Die Bergung des kleinen Julen aus einem tiefen Brunnenschacht in Südspanien ist am Donnerstag fortgesetzt worden. Ein achtköpfiges Spezialistenteam soll vom Grund eines in den vergangenen Tagen gebohrten Parallelschachts einen waagerechten Tunnel zu der Stelle graben, an der der Zweijährige vermutet wird. „Wir gehen von hier nicht ohne Julen weg“, zeigten sich die Verantwortlichen weiter optimistisch.