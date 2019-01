Geldtransporter-Überfall nach 13 Jahren geklärt

Schuss bei Verfolgungsjagd

Der Kriminelle schlug das Seitenfenster des Geldtransporters ein, nahm auf dem Beifahrersitz Platz und bedrohte den Angestellten mit der Waffe. Das Opfer aber sprang aus dem Auto und lief in den Baumarkt zurück und schlug Alarm. Auch der Täter ergriff nach dem gescheiterten Coup die Flucht, wurde aber von einem mutigen Mitarbeiter des Fachgeschäfts verfolgt. Im Zuge der Verfolgungsjagd fiel ein Schuss, der den Zeugen in der linken Wade traf – der Räuber verschwand in der Dunkelheit.