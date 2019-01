Heute in Straßwalchen und Neumarkt

„Es freut mich besonders, dass unser Bundeskanzler nach Straßwalchen kommt, um mich für die Wahl am 10. März zu unterstützen“, postete ÖVP-Bürgermeisterkandidat Johannes „Joschi wer?“ Baumann auf Facebook. Um 16.30 Uhr wird Kurz heute beim Feuerwehrhaus erwartet. Es wird ein kurzer Auftritt. Denn bereits gegen 17.10 Uhr ist Kurz beim Stadtamt von Neumarkt angekündigt, wo ihn Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP) begrüßen wird. Am Abend sind der ÖVP-Parlamentsklub, das Parteipräsidium und Salzburgs ÖVP-Spitze auf der Laimeralm in Strobl angesagt. Am Freitag ist Kurz dann beim landesweiten Wahlauftakt der ÖVP im Kongresshaus St. Johann.