Theron und Pitt sind doch kein Liebespaar!

Mit der Werbung für einen Schweizer Uhrenhersteller fing angeblich alles an: Vor einem halben Jahr trafen sich Brad Pitt und Charlize Theron - zusammen mit ihrem Kollegen Adam Driver („Star Wars“) - zum Dreh des Breitling-Werbespots. Glaubt man dem Klatsch, funkte es heftig, und die beiden A-Lister haben seit Weihnachten eine romantische Beziehung miteinander. Ob an den Liebesgerüchten aber tatsächlich etwas dran ist? Beide Seiten hüllen sich dazu bislang in Stillschweigen. Vermutlich aus gutem Grund.