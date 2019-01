Müllcontainer angezündet: Verdächtige gefasst!

Drei Einheimische im Alter von 15 bis 27 Jahren sowie ein 19-jähriger Slowene werden von der Polizei verdächtigt, in der Nacht auf Sonntag in Schwaz unter anderem Müllcontainer angezündet sowie in ein Kiosk eingebrochen zu haben. Der 27-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, die anderen Vandalen werden auf freiem Fuß angezeigt.