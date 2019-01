Israel greift iranische Ziele in Syrien an

Das israelische Militär ist in der Nacht auf Montag Luftangriffe auf Syrien geflogen. Man greife derzeit Ziele der iranischen Al-Quds-Brigade in Syrien an, teilte das Militär mit. Zugleich warnte es das syrische Militär davor, im Gegenzug israelisches Staatsgebiet oder ihre Streitkräfte anzugreifen. Am Sonntag hatten die Israel erklärt, eine von Syrien aus abgefeuerte Rakete abgefangen zu haben (siehe Video).