Prinz Philip fährt nach Crash wieder - ohne Gurt!

Prinz Philip musste aus Wrack gezogen werden

Prinz Philip war am Donnerstag mit seinem Geländewagen in der Nähe von Schloss Sandringham in Ostengland mit einem Kia zusammengestoßen, als er von einer Seitenstraße auf eine Hauptstraße einbog. Sein Land Rover stürzte auf die Fahrerseite und die Windschutzscheibe ging zu Bruch, der Duke of Edinburgh konnte aber von herbeigeeilten Unfallzeugen unverletzt aus dem Wagen gezogen werden. Nicht nur Fairweather, auch die 28-jährige Kia-Fahrerin wurde kurzzeitig im Krankenhaus behandelt. ihr neun Monate altes Baby blieb unverletzt.